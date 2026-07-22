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​Aluna está há cinco dias sem saber notas dos exames. “Nome dela está a zeros”

22 jul, 2026 - 12:28 • Cristina Nascimento

Estudante em estágio obteve autorização para fazer três exames na Madeira mas, na hora de receber as notas, a pauta ficou em branco. Maria Eduarda quer candidatar-se à primeira fase de acesso ao Ensino Superior, mas teve de interromper o estágio para voltar a Lisboa e tentar resolver o problema. O objetivo é ingressar na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

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Cinco dias depois de terem sido publicadas as notas dos exames nacionais, ainda há quem não tenha acesso a nenhuma classificação.

É o caso de uma aluna de Lisboa que, por estar a realizar um estágio profissional, pediu autorização para fazer três exames na Madeira – Inglês, Português e Geografia.

A autorização foi concedida, mas, na hora de receber as notas, a pauta ficou em branco, conta à Renascença Carmen Silva, mãe da aluna.

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“Fomos à secretaria da escola que informou que, como só recebe os alunos para fazer a prova, os resultados seriam para a escola onde fez a inscrição, no caso a Escola Secundária António Damásio, em Lisboa”, explica.

Dirigindo-se à escola de Lisboa, “o nome dela estava a zeros e não tinha ninguém para fazer informação”.

Carmen Silva voltou à escola e “eles não sabem informar porque é que o nome dela está a zeros”.

A mãe da estudante garante que mandaram um e-mail a pedir a recuperação das provas e “eles responderam que lamentavam, mas que não tinham nada para apresentar”.

Nos últimas dias, mãe e filha têm procurado a secretaria quer da escola de Lisboa, quer da escola da Madeira. Já pediram também informação por mail, mas sem qualquer avanço.

A estudante Maria Eduarda acabou por decidir interromper o estágio “antes do prazo para poder vir [para Lisboa] porque não consegue estar lá passando por isso”, lamenta a mãe.

A jovem de 17 anos pretende candidatar-se à primeira fase de acesso ao Ensino Superior. O objetivo é ingressar na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

A Renascença já procurou esclarecimentos junto do Ministério da Educação e do EduQA, mas até agora sem resposta.

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