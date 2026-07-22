Ataque de lobos mata 46 ovelhas deixa feridas seis no concelho de Miranda do Douro

"Tinha 62 ovelhas na propriedade que fica próxima do Itinerário Complementar (IC-5) e, quando cheguei à propriedade, quase todos os animais estavam mortos ou feridos", explicou.

Segundo dados apurados pela Lusa, este é o maior caso registado de ataques de lobos no Planalto Mirandês, nos últimos três anos.

"Durante um ano vou ter de repor o efetivo e isso custa muito dinheiro", disse.

O ataque aconteceu na madrugada da última segunda-feira, numa propriedade da aldeia de Duas Igrejas, em Miranda do Douro e o criador calcula que os prejuízos rondam os 15 mil euros , só em animais mortos e feridos.

Segundo José Carvalho, o proprietário do rebanho, para além das 46 ovelhas mortas, há ainda seis feridas e seis em estado grave.

Um alegado ataque de lobos terá matado 46 ovelhas, numa exploração agrícola em Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, disse à Lusa o proprietário.

Segundo o produtor, o ataque foi comunicado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), para averiguações e uma eventual indemnização.

No final de outubro de 2025, os pastores do Planalto Mirandês queixam-se que os ataques de lobos ocorridos desde o início desse ano eram uma calamidade.

Segundo o ICNF, o lobo-ibérico possui em Portugal o estatuto em perigo, que lhe confere o Estatuto de Espécie Protegida.

Existem diversas medidas de proteção da espécie, entre as quais se destacam as indemnizações por danos causados pelo lobo-ibérico, e ainda vários projetos que apoiam os criadores de gado e incentivam medidas de proteção, como o uso de cães de gado de raças autóctones.

Já no início de dezembro de 2025, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, anunciava à Lusa que o Governo iria duplicar o valor das indemnizações pagas no caso de ataque de lobos, com retroativos desde início do ano, no âmbito do Programa Alcateia.

Maria da Graça Carvalho acrescentava ainda que uma vez que estes valores não eram atualizados desde 2017, a revisão agora efetuada traduz um aumento justo para os produtores de gado, porque passará a considerar a espécie pecuária atacada e o seu custo no mercado, disse.

Assim, para indemnizações por perda de caprinos há um aumento global de 227%; para os equídeos o aumento é de 160%, para os ovinos de 130%, e para os bovinos de 97%.