Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Autarca de Gaia admite lapso e corrige capacidade do novo teleférico

22 jul, 2026 - 17:38 • Pedro Mesquita

“Evidentemente que houve um lapso", afirma Luís Filipe Menezes. São 15 mil passageiros por dia e não 15 mil passageiros por hora.

A+ / A-
Menezes admite lapso nos números do novo teleférico

O futuro teleférico de Gaia terá capacidade para 15 mil passageiros por dia e não por hora. O lapso foi admitido esta quarta-feira pelo autarca Luís Filipe Menezes, em declarações à Renascença.

“Evidentemente que houve um lapso, mas qualquer cidadão que não tenha a cabeça vazia percebia muito bem o que se estava a dizer. A capacidade dos teleféricos de transporte anda entre os 11 e os 17 mil passageiros por dia”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Noutro plano, Luís Filipe Menezes diz que seria uma “loucura” implementar transportes públicos gratuitos para todos os munícipes em Gaia, como aconteceu no Porto.

Teleférico em Gaia para 15 mil pessoas por hora? "É exorbitante, talvez se fosse uma linha de metro"

Mobilidade

Teleférico em Gaia para 15 mil pessoas por hora? "É exorbitante, talvez se fosse uma linha de metro"

Os números do projeto lançado por Luís Filipe Mene(...)

Menezes argumenta que o seu concelho tem muitos mais habitantes e tem outras prioridades.

“O Porto, felicidade dele, tem 200 mil habitantes e nós vamos a caminho dos 400 mil. Se eu entrasse nessa loucura, teria de fazer um referendo aos gaienses e perguntar: querem estradas arranjadas ou querem o passe de graça? A maior parte das pessoas com bom senso diria: queremos as estradas e as escolas arranjadas”, sublinha.

Além disso, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia sublinha que não entra em eleitoralismos.

“Estou-me lixando completamente para as eleições daqui a três anos. Não me interessa nada. Não estou aqui para ganhar eleições, estou aqui para governar bem”, atira Luís Filipe Menezes.

O presidente da Câmara de Gaia falava à margem da cerimónia que marcou a retoma das ligações fluviais públicas entre Porto e Gaia.

No discurso, Menezes deixou uma certeza: a rede de autocarros UNIR é para acabar em Gaia porque não presta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?