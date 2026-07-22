Autarca de Gaia admite lapso e corrige capacidade do novo teleférico

Noutro plano, Luís Filipe Menezes diz que seria uma “loucura” implementar transportes públicos gratuitos para todos os munícipes em Gaia, como aconteceu no Porto.

“Evidentemente que houve um lapso, mas qualquer cidadão que não tenha a cabeça vazia percebia muito bem o que se estava a dizer. A capacidade dos teleféricos de transporte anda entre os 11 e os 17 mil passageiros por dia”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

O futuro teleférico de Gaia terá capacidade para 15 mil passageiros por dia e não por hora. O lapso foi admitido esta quarta-feira pelo autarca Luís Filipe Menezes, em declarações à Renascença .

Menezes argumenta que o seu concelho tem muitos mais habitantes e tem outras prioridades.

“O Porto, felicidade dele, tem 200 mil habitantes e nós vamos a caminho dos 400 mil. Se eu entrasse nessa loucura, teria de fazer um referendo aos gaienses e perguntar: querem estradas arranjadas ou querem o passe de graça? A maior parte das pessoas com bom senso diria: queremos as estradas e as escolas arranjadas”, sublinha.

Além disso, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia sublinha que não entra em eleitoralismos.

“Estou-me lixando completamente para as eleições daqui a três anos. Não me interessa nada. Não estou aqui para ganhar eleições, estou aqui para governar bem”, atira Luís Filipe Menezes.

O presidente da Câmara de Gaia falava à margem da cerimónia que marcou a retoma das ligações fluviais públicas entre Porto e Gaia.

No discurso, Menezes deixou uma certeza: a rede de autocarros UNIR é para acabar em Gaia porque não presta.