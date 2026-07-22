"Avanço extraordinário". Colheita de órgãos alargada a casos de paragem circulatória controlada

A partir de agora já é possível em Portugal colher órgãos de pessoas com uma doença que se tornou irreversível e que são mantidas vivas de forma artificial, como as mortes que acontecem nos cuidados intensivos dos hospitais.



“É um avanço extraordinário” na lei, afirma Eduardo Sousa, que coordenou o grupo de trabalho da Ordem dos Médicos que elaborou o despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

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Para o médico intensivista, esta nova possibilidade de colheita traz a esperança de que o país possa reduzir o desequilíbrio entre a oferta e a procura de órgãos.

“Se no curto prazo conseguíssemos um incremento de 20%, em termos de disponibilidade de órgãos para transplante, seria bastante benéfico. Espero que, no médio e longo prazo, nós consigamos fazer aquilo que os nossos vizinhos espanhóis já fazem”, afirma Eduardo Sousa, em declarações à Renascença.

Em Espanha, mais de metade dos órgãos para transplante são colhidos deste tipo de dadores e, na Bélgica, já são responsáveis pela maioria dos órgãos transplantados, sublinha.