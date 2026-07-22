- Noticiário das 1h
- 22 jul, 2026
-
Transplantes
"Avanço extraordinário". Colheita de órgãos alargada a casos de paragem circulatória controlada
22 jul, 2026 - 00:23 • Anabela Góis , com redação
“Se no curto prazo conseguíssemos um incremento de 20%, em termos de disponibilidade de órgãos para transplante, seria bastante benéfico", afirma afirma Eduardo Sousa, que coordenou o grupo de trabalho da Ordem dos Médicos que elaborou o despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.
A partir de agora já é possível em Portugal colher órgãos de pessoas com uma doença que se tornou irreversível e que são mantidas vivas de forma artificial, como as mortes que acontecem nos cuidados intensivos dos hospitais.
“É um avanço extraordinário” na lei, afirma Eduardo Sousa, que coordenou o grupo de trabalho da Ordem dos Médicos que elaborou o despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Para o médico intensivista, esta nova possibilidade de colheita traz a esperança de que o país possa reduzir o desequilíbrio entre a oferta e a procura de órgãos.
“Se no curto prazo conseguíssemos um incremento de 20%, em termos de disponibilidade de órgãos para transplante, seria bastante benéfico. Espero que, no médio e longo prazo, nós consigamos fazer aquilo que os nossos vizinhos espanhóis já fazem”, afirma Eduardo Sousa, em declarações à Renascença.
Em Espanha, mais de metade dos órgãos para transplante são colhidos deste tipo de dadores e, na Bélgica, já são responsáveis pela maioria dos órgãos transplantados, sublinha.
Portugal com máximos históricos de transplantes cardíacos e pulmonares em 2025
Portugal registou em 2025 máximos históricos de tr(...)
Na prática, são mais as pessoas que passam a poder doar órgãos para transplantes.
Eduardo Sousa explica que, ”até ao momento, fazíamos a recolha de órgãos em casos de morte cerebral e também já tínhamos uma modalidade de paragem cardiocirculatória, mas era a chamada ‘não controlada’, que são situações de paragens cardíacas inesperadas, são trazidas pelo INEM, são feitos todos os esforços de reanimação e, a partir do momento em que se declara a morte, procede-se a todas as manobras para o aproveitamento de órgãos para transplante”.
Com a nova legislação, a colheita de órgãos passa a ser possível em casos de paragem circulatória controlada. “São situações em que a morte já é esperada e, a partir desse momento, procede-se a todas as diligências para fazer a colheita de órgãos”, detalha.
A escassez de órgãos é o principal desafio no que se refere a transplantes e, segundo Eduardo Sousa, é difícil baixar a lista de espera tendo em conta a prevalência de doenças crónicas e o envelhecimento da população.
- Noticiário das 1h
- 22 jul, 2026
-