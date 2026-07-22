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Centenas de bombeiros combatem incêndios em Alijó e Mafra
22 jul, 2026 - 18:58 • Ricardo Vieira
Fogo de Alijó tem duas frentes ativas e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.
Cinco incêndios considerados ocorrências significativas lavravam em Portugal continental, pelas 18h50 desta quarta-feira, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Um fogo que deflagrou pelas 13h30, em Alijó, no distrito de Vila Real, estava a ser combatido por 235 bombeiros, apoiados por seis meios aéreos e 67 viaturas.
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Tem duas frentes ativas, viradas para as localidades do Freixo e de Vilar de Maçada, e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.
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"A frente de Vilar de Maçada está mais contida a do Freixo estão a ser colocadas equipas para tentar combater nesta zona. O fogo está a passar na lateral da localidade de Freixo Velho, muito próximo, mas para já não está em perigo", indica o presidente da Câmara de Alijó.
O alerta para outro incêndio em Mafra foi dado pelas 16h50. Está controlado na próxima hora deve ser extinto.
Pelas 18h50, havia mais três fogos significativos. Em Gondomar estão no terreno 128 bombeiros e dois meios aéreos, em Castelo Branco 129 operacionais e seis meios aéreos e no Fundão 79 bombeiros e dois meios aéreos.
- Noticiário das 19h
- 22 jul, 2026
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