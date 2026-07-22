Condenado a 13 anos de prisão em fuga desde dezembro capturado em Gondomar

Gondomar, Porto, 22 jul 2026 (Lusa) - Um homem condenado a 13 anos de prisão e que estava em fuga desde dezembro de 2025 foi capturado na terça-feira, em Valbom, em Gondomar, e conduzido à cadeia para cumprir aquela pena, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação explica que o detido, de 38 anos, em dezembro de 2025 "danificou e retirou a pulseira eletrónica que lhe tinha sido imposta no âmbito da medida de coação a que estava sujeito, de permanência na habitação".

Segundo explica a PJ, sob o homem pendia um mandado de detenção emitido pelo Juízo Central Criminal do Porto para que cumprisse a pena que lhe foi aplicada, e que já transitou em julgado, de 13 anos de prisão pela prática de diversos crimes de furto, furto qualificado, dano qualificado, falsificação ou contrafação de documento, resistência e coação sobre funcionário, ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida, cometidos nos anos de 2023, 2024 e 2025.

O detido, refere o texto, "no decurso da abordagem, começou por oferecer alguma resistência, sendo rapidamente manietado".

A PJ refere ainda que não é conhecida nenhuma atividade profissional ao detido e que este "possui um vasto histórico de antecedentes criminais relevantes, com diversas condenações anteriores", tendo sido a primeira em 2010, a penas de prisão efetiva pela prática de crimes, essencialmente contra o património, mas também de condução sem habilitação legal, desobediência, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.

Em março, o homem foi novamente condenado a uma pena de prisão efetiva de sete anos e meio, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto para o cumprimento da pena a que foi condenado.

.

JCR // JAP.

Lusa/Fim.

.

.

.