- Noticiário das 16h
- 22 jul, 2026
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Corpo de jovem encontrado próximo do local onde desapareceu no rio Minho
22 jul, 2026 - 13:41 • Lusa
O jovem, natural do Porto, terá sido arrastado pela corrente quando tomava banho no troço internacional do rio Minho, entre a ilha Morraceira de Seixas e Lanhelas.
O corpo do jovem de 23 anos que desapareceu no domingo quando tomava banho no rio Minho foi encontrado esta quarta-feira por volta das 08:30, muito próximo do local onde foi visto pela última vez, indicou à Lusa o capitão do porto de Caminha.
Fernando Pereira referiu que o corpo "foi avistado às 08h30 e às 10h00 foi retirado do rio Minho, na freguesia de Seixas, concelho de Caminha, e transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Viana do Castelo".
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O jovem, natural do Porto, terá sido arrastado pela corrente quando tomava banho no troço internacional do rio Minho, entre a ilha Morraceira de Seixas e Lanhelas.
O jovem estava desaparecido desde o início da tarde de domingo, após ter ido nadar com mais quatro amigos e se ter atrapalhado com a corrente.
- Noticiário das 16h
- 22 jul, 2026
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