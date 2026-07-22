Detetados mais erros nos exames. Júri Nacional vai enviar novas pautas

O Júri Nacional de Exames "identificou erros de parametrização das matrizes de classificação" de alguns itens Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados na primeira fase.

Em comunicado, assinado esta quarta-feira pelo presidente do JNE, é revelado que as incorreções foram identificadas nas provas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna.



Na prova de Física e Química A, os problemas foram detetados no item 7.1 da versão 2. Em Geografia, as incorreções afetaram os itens 1.3, 4.3 e 12.1 a), também da versão 2 da prova.

Já em História A, foram identificadas falhas no item 5 do Grupo IV e no Grupo II da versão 1. No caso de Português Língua Não Materna, a incorreção dizia respeito à Parte A.1 da prova.

Depois de detetadas estas situações, o Júri Nacional de Exames procedeu à análise e correção dos itens, tendo sido revistas as classificações dos alunos abrangidos.

Geografia foi a disciplina com maior impacto: 4.253 classificações subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 desceram.

Em Física e Química A, 113 notas subiram e 32.113 mantiveram-se, sem qualquer descida de classificação. Em História A, 378 classificações subiram e 11.048 ficaram iguais. Também aqui não houve descidas.

No caso de Português Língua Não Materna, 497 classificações subiram e 120 mantiveram-se, sem registo de descidas.

"Tendo em conta que as correções foram afixadas tardiamente", aponta o Júri Nacional de Exames, foi decidido que nenhum aluno será prejudicado caso a revisão resulte numa nota inferior a 9,5 valores. Nesses casos, a classificação ficará fixada nos 95 pontos, cujo arredondamento resulta em nota positiva.

O comunicado refere que "de forma a garantir a equidade entre todos os alunos e o rigor do processo de avaliação, estão a ser enviadas esta quarta-feira às escolas novas pautas", relativas às provas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna.

Os alunos que quiserem ainda podem inscrever-se na segunda fase dos exames nacionais ou na época especial, em setembro.

"O JNE/EduQA agradece a colaboração das direções e dos secretariados de exames das escolas e apresenta as suas desculpas aos alunos afetados por estes lapsos", termina o documento assinado pelo presidente do Júri Nacional de Exames.

