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Formentera
Duas portuguesas morrem em acidente rodoviário em Espanha
22 jul, 2026 - 19:23 • Lusa
As vítimas morreram numa colisão entre uma mota e um táxi na ilha de Formentera e a Guardia Civil está a investigar as circunstâncias do acidente.
Duas cidadãs portuguesas, com cerca de 30 anos, morreram esta quarta-feira num acidente rodoviário em Formentera, Espanha, confirmou à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que garante estar a ser prestado o devido serviço consular.
Segundo informou a SIC Notícias, as duas vítimas morreram numa colisão entre uma mota e um táxi na ilha de Formentera e a Guardia Civil está a investigar as circunstâncias do acidente.
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Ainda segundo o meio de comunicação social português, que cita o jornal espanhol La Razón, as jovens, que estariam a passar férias com outros amigos portugueses, seguiam numa mota quando foram atingidas por um táxi, perto de Cala Saona.
A Lusa questionou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que confirmou a morte das duas cidadãs portuguesas e expressou "o mais sentido pesar aos familiares e amigos das vítimas".
"Confirmamos a informação da morte de duas jovens no trágico acidente, e os nossos serviços consulares estão a acompanhar a situação, em contacto com as autoridades locais, e a prestar o apoio consular necessário", acrescentou o governante.
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