“É absolutamente falso”. Ministra garante que não há falta de macas nos hospitais do Algarve

A ministra da Saúde garante que não há falta de macas nos hospitais do Algarve onde, segundo a Liga dos bombeiros, as ambulâncias chegam a ficar retidas oito horas sem poder acorrer a outras situações onde sejam necessárias. Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, Ana Paula Martins diz que o problema não é a falta de macas, mas sim o tempo de triagem resultante da falta de espaço.

"Nós não temos falta de macas, nós temos muitas macas, nós compramos macas todos os anos. O que nós temos, é verdade, por vezes, é um tempo que transcende os 30, 40, 50 minutos para a triagem. E isso tem a ver com o espaço que temos na urgência", confirma a ministra, que rejeita as declarações do presidente da Liga dos Bombeiros que, esta quarta-feira, disse à Renascença que a retenção de macas tem impacto direto na disponibilidade de ambulâncias. Algarve e Setúbal são, neste momento, os pontos mais preocupantes, admite o responsável, mas Ana Paula Martins rejeita o cenário avançado pelos técnicos, esta quarta-feira.

"É absolutamente falso, eu considero absolutamente irresponsável fazerem-se comunicados. Eu estive lá, estava lá naquela altura, e não era verdade que estavam ambulâncias à porta, com doentes lá dentro, a serem refrigerados porque as ambulâncias tinham de ter portas abertas. Aquilo não estava a acontecer", reitera, garantindo, no entanto, que estão a ser tomadas medidas para responder ao problema.

"A direção executiva trabalha com o INEM e com a ULS, no sentido de garantir que estes minutos de que eu vos falei sejam cada vez menores, ou seja, para que consigamos despachar - se me permitem, é mesmo este o termo que usamos -, fazer o despacho da triagem rapidamente", diz, admitindo, igualmente, que a urgência regional de Obstetrícia, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem tido constrangimentos e que, por vezes, só está aberta ao INEM, mas garante que que nenhum grávida fica sem assistência.

Já quanto ao verão, a ministra mostra-se confiante que, mesmo assim, esta urgência apresente menos dificuldades.

"Prevejo um verão que seja um verão melhor... foi para isso que trabalhamos... melhor do que foi o verão de 2025 e muito melhor do que foi o verão de 2024", remata, à margem de uma conferência sobre Alzheimer que decorreu, esta quarta-feira, em Lisboa.