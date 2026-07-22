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Encarregada de Educação contraria JNE: nota do filho desceu após correção em Física e Química
22 jul, 2026 - 13:11 • Jaime Dantas
Júri Nacional de Exames garantiu que nenhuma classificação desceu em Física e Química A após a correção dos erros. À Renascença, uma mãe diz que a nota do filho baixou de 14,6 para 13,6 valores.
Os números avançados pelo Júri Nacional de Exames sobre a correção dos erros nas provas da primeira fase podem estar incorretos.
A denúncia é feita à Renascença por Érica Parreira, mãe de um aluno do 11.º ano que viu a classificação do exame de Física e Química A descer depois da correção.
No comunicado divulgado esta terça-feira, o Júri Nacional de Exames indica que, em Física e Química A, 113 classificações subiram, 32.113 mantiveram-se e nenhuma desceu.
Érica Parreira contesta estes dados. Conta que, "no sábado de manhã, entrou na plataforma Inovar" e viu que o filho "tinha tido 14,6 valores a Física e Química A".
“Na segunda-feira recebo um e-mail da escola a dizer que tinha havido uma alteração na nota, porque tinha sido detetado um erro, esse erro tinha sido corrigido e tinha uma nova avaliação. A nota tinha descido um ponto, tinha passado de 14,6 para 13,6. Por isso, essa informação não é verdadeira. Deve haver, de certeza, outros casos como o do meu filho”, afirma.
Alerta que uma alteração deste tipo pode ter impacto no acesso ao Ensino Superior, por criar expectativas com uma nota mais alta que depois é reduzida.
“No caso dele, ele já sabia que a nota não tinha sido fantástica e já estava a trabalhar para ir à segunda fase”, explica.
O Júri Nacional de Exames identificou erros de parametrização nas matrizes de classificação de algumas provas da primeira fase dos exames nacionais. Além de Física e Química A, foram detetadas incorreções em Geografia, História A e Português Língua Não Materna.
A Renascença pediu esclarecimentos ao Júri Nacional de Exames, mas ainda não obteve resposta.
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