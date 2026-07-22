Encarregada de Educação contraria JNE: nota do filho desceu após correção em Física e Química

Os números avançados pelo Júri Nacional de Exames sobre a correção dos erros nas provas da primeira fase podem estar incorretos.

A denúncia é feita à Renascença por Érica Parreira, mãe de um aluno do 11.º ano que viu a classificação do exame de Física e Química A descer depois da correção.

No comunicado divulgado esta terça-feira, o Júri Nacional de Exames indica que, em Física e Química A, 113 classificações subiram, 32.113 mantiveram-se e nenhuma desceu.

Érica Parreira contesta estes dados. Conta que, "no sábado de manhã, entrou na plataforma Inovar" e viu que o filho "tinha tido 14,6 valores a Física e Química A".

“Na segunda-feira recebo um e-mail da escola a dizer que tinha havido uma alteração na nota, porque tinha sido detetado um erro, esse erro tinha sido corrigido e tinha uma nova avaliação. A nota tinha descido um ponto, tinha passado de 14,6 para 13,6. Por isso, essa informação não é verdadeira. Deve haver, de certeza, outros casos como o do meu filho”, afirma.