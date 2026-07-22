Exames nacionais: Sobe e desce de notas deixa pais apreensivos

“Na segunda-feira recebo um e-mail da escola a dizer que tinha havido uma alteração na nota, porque tinha sido detetado um erro, esse erro tinha sido corrigido e tinha uma nova avaliação. A nota tinha descido um ponto, tinha passado de 14,6 para 13,6”, afirma.

Em declarações à Renascença , conta que, "no sábado de manhã, entrou na plataforma Inovar" e viu que o filho "tinha tido 14,6 valores a Física e Química A".

É o caso de Érica Parreira, mãe de um aluno do 11.º ano que viu a classificação do exame de Física e Química A descer depois da correção.

A correção dos erros nas provas da primeira fase do ensino secundário e as mudanças nas notas estão a provocar apreensão e dúvidas entre os encarregados de educação.

Como posso consultar a nota do meu exame ou pedir (...)

Alerta que uma alteração deste tipo pode ter impacto no acesso ao Ensino Superior, por criar expectativas com uma nota mais alta que depois é reduzida.

“No caso dele, ele já sabia que a nota não tinha sido fantástica e já estava a trabalhar para ir à segunda fase”, explica.

O Júri Nacional de Exames identificou erros de parametrização nas matrizes de classificação de algumas provas da primeira fase dos exames nacionais. Além de Física e Química A, foram detetadas incorreções em Geografia, História A e Português Língua Não Materna.

Já na segunda-feira, o erro de parametrização do item 7.1 da versão do exame de Física e Química afetou 12.613 alunos. Depois da retificação, 11.496 viram a nota subir e 1.117 viram a nota descer, anunciou o ministro em conferência de imprensa.

Esta terça-feira, o Júri Nacional de Exames divulgou uma segunda atualização, indicando que, no exame de Física e Química A, 113 classificações subiram, 32.113 mantiveram-se e nenhuma desceu em relação aos dados anteriores.

[notícia atualizada às 23h43, de 22/07/2026 - alterado o título original após esclarecimentos adicionais: "Encarregada de Educação contraria JNE: nota do filho desceu após correção em Física e Química"]