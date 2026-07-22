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Praias fluviais

Fim da proibição de banhos em praias de Penacova e Coimbra

22 jul, 2026 - 17:09 • Lusa

Os municípios de Penacova e Coimbra comunicaram, em publicações nas redes sociais, que o desaconselhamento temporário naquelas três praias banhadas pelo Mondego foi levantado após a análise dos resultados laboratoriais.

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O desaconselhamento de banhos em praias fluviais de Coimbra e Penacova, determinado na terça-feira na sequência de derrame de resina no IP3, foi levantado esta quarta-feira, após análises à água.

Na terça-feira, foi comunicado que os banhos estavam temporariamente desaconselhados nas praias fluviais do Reconquinho, em Penacova, e do Rebolim e de Palheiros e Zorro, em Coimbra, por indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, na sequência do derrame de resina no Itinerário Principal 3 (IP3), estrada que está cordada nos dois sentidos desde segunda-feira.

Hoje, os municípios de Penacova e Coimbra comunicaram, em publicações nas redes sociais, que o desaconselhamento temporário naquelas três praias banhadas pelo Mondego foi levantado após a análise dos resultados laboratoriais.

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"Os resultados confirmaram que não existe evidência de poluição no rio Mondego associada a esse incidente, pelo que já é possível usufruir destas zonas balneares em segurança", referiu a Câmara de Coimbra.

O IP3 está cortado desde a manhã de segunda-feira, após o derrame de resina naquela estrada que liga Coimbra a Viseu.

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