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Praias fluviais
Fim da proibição de banhos em praias de Penacova e Coimbra
22 jul, 2026 - 17:09 • Lusa
Os municípios de Penacova e Coimbra comunicaram, em publicações nas redes sociais, que o desaconselhamento temporário naquelas três praias banhadas pelo Mondego foi levantado após a análise dos resultados laboratoriais.
O desaconselhamento de banhos em praias fluviais de Coimbra e Penacova, determinado na terça-feira na sequência de derrame de resina no IP3, foi levantado esta quarta-feira, após análises à água.
Na terça-feira, foi comunicado que os banhos estavam temporariamente desaconselhados nas praias fluviais do Reconquinho, em Penacova, e do Rebolim e de Palheiros e Zorro, em Coimbra, por indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, na sequência do derrame de resina no Itinerário Principal 3 (IP3), estrada que está cordada nos dois sentidos desde segunda-feira.
Hoje, os municípios de Penacova e Coimbra comunicaram, em publicações nas redes sociais, que o desaconselhamento temporário naquelas três praias banhadas pelo Mondego foi levantado após a análise dos resultados laboratoriais.
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"Os resultados confirmaram que não existe evidência de poluição no rio Mondego associada a esse incidente, pelo que já é possível usufruir destas zonas balneares em segurança", referiu a Câmara de Coimbra.
O IP3 está cortado desde a manhã de segunda-feira, após o derrame de resina naquela estrada que liga Coimbra a Viseu.
IP3 continua cortado nos dois sentidos em Penacova devido a derrame de resina
Corte no Itinerário Principal 3 (IP3) mantém-se e (...)
Hoje, a Infraestruturas de Portugal afirmou que os trabalhos de reabilitação do pavimento do IP3 no troço afetado - entre os nós de Penacova e de Miro, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra - poderão prolongar-se por "vários dias", mantendo-se o corte da via, nos dois sentidos, por esse período.
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