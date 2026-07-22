Fundação de Portugal. "Não vejo como não celebrar, com certo orgulho e sem preconceito", diz Paulo Portas

Paulo Portas tomou posse, esta quarta-feira, como comissário-geral para as Comemorações dos 900 anos da Fundação de Portugal. Na cerimónia, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, disse que aceitou o convite e a designação para esta função "com honra", frisando que é o país inteiro que será celebrado. "Há quase 900 anos que vivemos juntos", declarou.

Na sua intervenção, o ex-vice-primeiro-ministro lembrou que Portugal foi fundado ainda antes do conceito de Estado-nação.

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"Portugal não nasceu do nada. Bem antes do século XII, a forma original da língua portuguesa, nascida do latim literário, comum e absorvendo vocábulos de influências galaicas e árabes, já se sedimentava e fragmentava. Para não ir mais longe, é logo em 1096 que nasce uma instância política nova, que uniria os condados Portugalense e de Coimbra, anunciando toda uma transformação territorial que mais tarde chegaria. Quando Portugal começou, estávamos a séculos de distância do conceito de Estado-nação. O nascimento e desenvolvimento de Portugal enquanto Estado e enquanto nação é, nesse plano, uma proeza bastante invulgar", afirmou.

Paulo Portas realçou também que Portugal é uma das nações mais antigas, na história da Humanidade.

"Portugal é um dos países mais antigos da Europa e aquele que mais cedo alcançou a estabilidade das fronteiras que ainda hoje se mantém. É aqui que está a diferença. Na verdade, territorialmente, somos o que fomos a partir do século XIII. Não vejo como não celebrar, com certo orgulho e sem preconceito, essa memória que confirma o nosso carácter europeu e a nossa singularidade na Europa", apontou.