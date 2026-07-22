Governo corrige aumento de baixas por doença em 2025

O Governo corrigiu esta quarta-feira os números de baixas por doença apresentados num relatório do Centro de Relações Laborais (CRL), que apontavam para um aumento de 44% entre 2024 e 2025.

Afinal, o aumento é de 8,4%, segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao jornal Público. No ano passado, foram terminadas cerca de 1,55 milhões de baixas de doença, um número superior aos últimos dois anos.

O jornal refere que os dados foram revistos pelo Instituto de Informática, que constatou o erro nos números.

No mesmo relatório é referido que o grupo etário entre 25 e 39 anos concentra mais de metade das baixas por doença e que a maioria é de curta duração — entre 0 e 7 dias.