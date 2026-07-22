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Saúde
Infarmed dá parecer negativo a medicamentos inovadores para doença de Alzheimer
22 jul, 2026 - 11:35 • Lusa
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse sem enumerar, que a mesma decisão negativa já foi tomada por outros países.
A ministra da Saúde revelou esta terça-feira que o parecer do Infarmed sobre a eventual comparticipação de novos medicamentos para o Alzheimer, já aprovados na Europa, é negativo porque "não apresenta valor terapêutico acrescentado".
A decisão anunciada pela ministra Ana Paula Martins surgiu após um alerta lançado hoje pela associação Alzheimer Portugal sobre a necessidade de comparticipação pelo Estado de medicamentos inovadores, que a organização considera serem capazes de modificar o curso da doença e de retardar, com ganhos ao nível da capacidade cognitiva, a funcionalidade e o dia a dia da vida destes doentes.
Ana Paula Martins falava na sessão de abertura do evento "Doença de Alzheimer: Momento de Agir" que decorre hoje na Assembleia da República.
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