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Educação
Já há correção dos exames de Matemática de segunda fase. Veja aqui
22 jul, 2026 - 13:49 • Diogo Camilo
Esta terça-feira foi dia de prova de Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Veja aqui os critérios de correção.
Matemática A (635)
Matemática B (735)
Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835)
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A segunda fase dos exames nacionais decorre até 24 de julho, mas as notas serão conhecidas no dia 7 de agosto.
- Noticiário das 15h
- 22 jul, 2026
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