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Educação

Já há correção dos exames de Matemática de segunda fase. Veja aqui

22 jul, 2026 - 13:49 • Diogo Camilo

Esta terça-feira foi dia de prova de Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Veja aqui os critérios de correção.

A+ / A-

Matemática A (635)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Matemática B (735)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

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A segunda fase dos exames nacionais decorre até 24 de julho, mas as notas serão conhecidas no dia 7 de agosto.

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