Mais de 370 bombeiros combatem grande incêndio em Alijó

Um incêndio de grandes dimensões deflagra esta quarta-feira desde o início da tarde em Alijó, no distrito de Vila Real.

A combater as chamas estavam, pelas 22h00, 370 operacionais, apoiados por 114 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O Itinerário Complementar 5 (IC5) está cortado nos dois sentidos entre Pópulo e Alijó devido ao incêndio, sem qualquer povoação ameaçada pelas chamas.



As chamas ameaçam a aldeia de Ribalonga, com moradores, bombeiros e GNR a combaterem o fogo.

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O alerta de fogo foi dado pelas 13h30. Tem duas frentes ativas, viradas para as localidades do Freixo e de Vilar de Maçada, e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.

