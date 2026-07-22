- Noticiário das 0h
- 23 jul, 2026
-
Mais de 370 bombeiros combatem grande incêndio em Alijó
22 jul, 2026 - 18:58 • Ricardo Vieira
Fogo de Alijó tem duas frentes ativas e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.
Um incêndio de grandes dimensões deflagra esta quarta-feira desde o início da tarde em Alijó, no distrito de Vila Real.
A combater as chamas estavam, pelas 22h00, 370 operacionais, apoiados por 114 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
O Itinerário Complementar 5 (IC5) está cortado nos dois sentidos entre Pópulo e Alijó devido ao incêndio, sem qualquer povoação ameaçada pelas chamas.
As chamas ameaçam a aldeia de Ribalonga, com moradores, bombeiros e GNR a combaterem o fogo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O alerta de fogo foi dado pelas 13h30. Tem duas frentes ativas, viradas para as localidades do Freixo e de Vilar de Maçada, e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.
Direito à Justiça
"Dezanove por cento dos incendiários voltam ao local e ajudam a combater as chamas"
A psicóloga da Polícia Judiciária, Cristina Soeiro(...)
"A frente de Vilar de Maçada está mais contida a do Freixo estão a ser colocadas equipas para tentar combater nesta zona. O fogo está a passar na lateral da localidade de Freixo Velho, muito próximo, mas para já não está em perigo", indica o presidente da Câmara de Alijó.
O alerta para outro incêndio em Mafra foi dado pelas 16h50. Ao início da noite, entrou em fase de resolução.
As chamas lavraram também na zona de Gondomar, distrito do Porto. Pelas 20h10, estavam no terreno 118 bombeiros e 33 viaturas e o fogo foi dado como dominado.
[notícia atualizada às 23h07]
- Noticiário das 0h
- 23 jul, 2026
-