Mais de 600 bombeiros combatem grande incêndio em Alijó

Um incêndio de grandes dimensões deflagra esta quarta-feira desde o início da tarde em Alijó, no distrito de Vila Real.

A combater as chamas estavam, pelas 23h00, 600 operacionais, apoiados por quase 200 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os operacionais esperam dominar as chamas durante a madrugada com menos vento e menos calor.

Reforçando a equipa de bombeiros que contava com 270 bombeiros a meio da tarde, o comandante da Proteção Civil, Paulo Santos, disse à Renascença que "o incêndio está a desenvolver-se com menos intensidade". "Nas primeiras horas da manhã, esperamos dar o incêndio por terminado".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Itinerário Complementar 5 (IC5) está cortado nos dois sentidos entre Pópulo e Alijó devido ao incêndio, sem qualquer povoação ameaçada pelas chamas.