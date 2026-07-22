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Vila Real
Mais de 600 bombeiros combatem grande incêndio em Alijó
22 jul, 2026 - 18:58 • Ricardo Vieira
Operacionais esperam dominar as chamas durante a madrugada com uma noite com menos vento e menos calor, disse à Renascença o comandante Paulo Santos.
Um incêndio de grandes dimensões deflagra esta quarta-feira desde o início da tarde em Alijó, no distrito de Vila Real.
A combater as chamas estavam, pelas 23h00, 600 operacionais, apoiados por quase 200 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Os operacionais esperam dominar as chamas durante a madrugada com menos vento e menos calor.
Reforçando a equipa de bombeiros que contava com 270 bombeiros a meio da tarde, o comandante da Proteção Civil, Paulo Santos, disse à Renascença que "o incêndio está a desenvolver-se com menos intensidade". "Nas primeiras horas da manhã, esperamos dar o incêndio por terminado".
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O Itinerário Complementar 5 (IC5) está cortado nos dois sentidos entre Pópulo e Alijó devido ao incêndio, sem qualquer povoação ameaçada pelas chamas.
Direito à Justiça
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As chamas ameaçam a aldeia de Ribalonga, com moradores, bombeiros e GNR a combaterem o fogo.
O alerta de fogo foi dado pelas 13h30. Tem duas frentes ativas, viradas para as localidades do Freixo e de Vilar de Maçada, e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.
O alerta para outro incêndio em Mafra foi dado pelas 16h50. Ao início da noite, entrou em fase de resolução.
As chamas lavraram também na zona de Gondomar, distrito do Porto. Pelas 20h10, estavam no terreno 118 bombeiros e 33 viaturas e o fogo foi dado como dominado.
[notícia atualizada às 00h11]
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