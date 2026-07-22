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MEP alerta para agravamento de desigualdades entre alunos

22 jul, 2026 - 21:52 • Fátima Casanova

O aviso surge na sequência da decisão do JNE, segundo a qual nenhum aluno pode ser reprovado depois de corrigidos os erros detetados no sistema, o que já aconteceu com os exames de quatro disciplinas.

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O movimento Missão Escola Pública (MEP) avisa que as mais recentes decisões do Júri Nacional de Exames (JNE) vão agravar as desigualdades entre alunos.

Em causa está uma medida que determina que, “no caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 95 pontos (9,5 valores), a classificação será de 95 pontos (9,5 valores), de forma a não prejudicar os alunos”.

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Em declarações à Renascença, Cristina Mota, porta-voz da MEP, diz que “esse parágrafo vem mostrar que não temos um sistema rigoroso”.

Esta dirigente dá um exemplo: “um aluno que tinha 10 valores e que agora com a reclassificação fica com uma nota de 5 valores, são-lhe atribuídos os 9,5 valores. Um aluno que tenha 8 valores, e não tenha tido nenhum item reclassificado, vê-se ultrapassado por um colega com pior desempenho, mas que vai ficar com um valor positivo e que pode, inclusive, ser utilizado como prova de ingresso”, uma vez que o JNE nada disse sobre essa questão.

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Cristina Mota acrescenta que “o aluno com os 8 valores mantém-se reprovado, enquanto o colega com “com uma nota efetivamente mais baixa vai passar”, o que, considera, vem “agravar as desigualdades e vem trazer mais evidências que estamos perante um sistema que não é equitativo e que viola, na minha opinião, os princípios constitucionais que nós deveríamos ter no nosso país e no nosso sistema de ensino”.

Cristina Mota dá outro exemplo de “alunos que viram reclassificados os mesmos itens, um tinha 14 valores e baixou para 12 e o outro, que tinha 10 valores passou para 8, mas fica com 9,5 valores”.

São situações que levam a porta-voz do MEP a dizer que “cada vez se recolhem mais evidências que este sistema deveria ser impugnado”.

De acordo com o JNE na nota enviada às escolas e a que a Renascença teve acesso, já foram detetados erros em exames de 4 disciplinas: novamente a Física e Química A e Geografia, a que se somam História A e Português Língua Não Materna.

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