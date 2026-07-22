MEP alerta para agravamento de desigualdades entre alunos

O movimento Missão Escola Pública (MEP) avisa que as mais recentes decisões do Júri Nacional de Exames (JNE) vão agravar as desigualdades entre alunos.

Em causa está uma medida que determina que, “no caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 95 pontos (9,5 valores), a classificação será de 95 pontos (9,5 valores), de forma a não prejudicar os alunos”.

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Em declarações à Renascença, Cristina Mota, porta-voz da MEP, diz que “esse parágrafo vem mostrar que não temos um sistema rigoroso”.

Esta dirigente dá um exemplo: “um aluno que tinha 10 valores e que agora com a reclassificação fica com uma nota de 5 valores, são-lhe atribuídos os 9,5 valores. Um aluno que tenha 8 valores, e não tenha tido nenhum item reclassificado, vê-se ultrapassado por um colega com pior desempenho, mas que vai ficar com um valor positivo e que pode, inclusive, ser utilizado como prova de ingresso”, uma vez que o JNE nada disse sobre essa questão.