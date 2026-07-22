MP exclui PJ de investigação a atrelado encontrado em empresa que fez obras a ministro

O Ministério Público recusa, por agora, atribuir à Polícia Judiciária (PJ) ou a outro qualquer órgão de polícia criminal a investigação relacionada com o atrelado encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna, adiantou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em resposta à Renascença, a PGR afirma que o inquérito "instaurado relativo a bens que se encontravam apreendidos à ordem do processo designado “Operação Pacoba” é dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa".

Além do inquérito aberto pelo Ministério Público, também a PJ anunciou, na passada sexta-feira, que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos.

Segundo a PJ, a direção nacional desta polícia "teve conhecimento de que uma galera apreendida, no âmbito de um inquérito relacionado com o tráfico de estupefacientes, havia sido movimentada e parqueada em Barcelos".