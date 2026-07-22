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Meteorologia
Nova onda de calor na Europa com máximas até 45ºC, mas Portugal (desta vez) escapa
22 jul, 2026 - 01:36 • Catarina Magalhães, com Marisa Gonçalves
Apesar do sol e sonhos de praia, está previsto que sexta-feira e sábado sejam dias com mais nuvens e até com possibilidade de chuva no Norte e Centro.
Vem aí outra onda de calor esta semana e as máximas podem chegar aos 45ºC na Europa, mas Portugal deve escapar a esta vaga de calor.
Espanha e Itália são dois dos países europeus que já emitiram avisos perante as temperaturas acima da média durante vários dias consecutivos.
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Apesar de Portugal desta vez ficar a salvo de cenários extremos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já indicou que o país pode contar na mesma com dias quentes, principalmente no interior do país.
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Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Portalegre, Santarém e Vila Real vão ter dias com máximas a rondar os 35ºC.
"Conte-se com uma subida ligeira de dois a três graus nesta quarta-feira, com Alentejo a chegar aos 37ºC", revelou o meteorologista Bruno Café.
Apesar do sol e sonhos de praia, está previsto que sexta-feira e sábado sejam dias com mais nuvens e até com possibilidade de chuva no Norte e Centro.
As temperaturas voltam a subir nestes distritos na segunda-feira, que rondaram os 24ºC a 27ºC durante o fim de semana.
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