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Nova onda de calor na Europa com máximas até 45ºC, mas Portugal (desta vez) escapa

22 jul, 2026 - 01:36 • Catarina Magalhães, com Marisa Gonçalves

Apesar do sol e sonhos de praia, está previsto que sexta-feira e sábado sejam dias com mais nuvens e até com possibilidade de chuva no Norte e Centro.

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Vem aí outra onda de calor esta semana e as máximas podem chegar aos 45ºC na Europa, mas Portugal deve escapar a esta vaga de calor.

Espanha e Itália são dois dos países europeus que já emitiram avisos perante as temperaturas acima da média durante vários dias consecutivos.

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Apesar de Portugal desta vez ficar a salvo de cenários extremos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já indicou que o país pode contar na mesma com dias quentes, principalmente no interior do país.

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Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Portalegre, Santarém e Vila Real vão ter dias com máximas a rondar os 35ºC.

"Conte-se com uma subida ligeira de dois a três graus nesta quarta-feira, com Alentejo a chegar aos 37ºC", revelou o meteorologista Bruno Café.

Apesar do sol e sonhos de praia, está previsto que sexta-feira e sábado sejam dias com mais nuvens e até com possibilidade de chuva no Norte e Centro.

As temperaturas voltam a subir nestes distritos na segunda-feira, que rondaram os 24ºC a 27ºC durante o fim de semana.

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