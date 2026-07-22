Novo aeroporto de Lisboa vai custar entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros

O novo aeroporto de Lisboa, chamado Luís de Camões, vai custar entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros a preços de 2024.

A nova estimativa foi divulgada esta quarta-feira pela ANA Aeroportos de Portugal - detida pela VINCI Aiportos, que está responsável por fazer a construção no Campo de Tiro de Alcochete - e que entregou ao Governo um relatório técnico (ainda não divulgado ao público).

O objetivo é que o arranque da obra seja em 2029, para que o aeroporto Luís de Camões fique pronto a operar em 2035.

Numa sessão esta quarta-feira de manhã, no Centro Cultural de Belém, o ministro das Infaestruturas, Miguel Pinto Luz, sublinhou que esta é uma nova fase de investimentos para Portugal, que vai permitir trazer 100 milhões de passageiros por ano ao país.

"O aeroporto Sá Carneiro terá a ambição dos 30 milhões de passageiros, Lisboa chegará aos 56, e Portugal será um destino com mais de 100 milhões de passageiros por ano", afirmou o ministro.

Miguel Pinto Luz criticou os anteriores governos socialistas por se terem rendido ao "imobilismo" e assegurou que a AD não está a "lateralizar o jogo", mas a "rematar à baliza" ao tomar decisões desta escala.

O ministro das Infraestruturas fez questão de elogiar o papel de Luís Neves no melhoramento do controlo de fronteiras- numa altura em que o Ministro da Administração Interna continua debaixo de fogo.

Aeroporto a 20 minutos de Lisboa

Aeroporto Luís de Camões vai levar a um desvio da linha de alta velocidade, que vai de Lisboa para o Montijo, Évora e depois Madrid. Infraestrutura vai criar 250km de novas estradas.

O novo aeroporto de Lisboa, chamado Luís de Camões e situado no Montijo, vai estar a 20 minutos da capital de comboio, segundo o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo.

A construção deste novo aeroporto vai obrigar à "desmilitarização" do Campo de Tiro de Alcochete, que será feita em três fases, começando em 2029 e acabando em 2031.

30 milhões para o Montijo

O Governo anunciou ainda um investimento de 30 milhões de euros para substituir o terminal de Figo Maduro, em Lisboa - utilizado para voos de Estado - e transferi-lo para a base aérea do Montijo.