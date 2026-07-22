- Noticiário das 13h
- 22 jul, 2026
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Aeroporto Luís de Camões
Novo aeroporto de Lisboa vai custar entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros
22 jul, 2026 - 12:11 • Tomás Anjinho Chagas
Objetivo é que esteja a operar em 2035 e que esteja a 20 minutos de comboio da capital. A nova estimativa foi hoje divulgada pela ANA, que está responsável por fazer a construção no Campo de Tiro de Alcochete.
O novo aeroporto de Lisboa, chamado Luís de Camões, vai custar entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros a preços de 2024.
A nova estimativa foi divulgada esta quarta-feira pela ANA Aeroportos de Portugal - detida pela VINCI Aiportos, que está responsável por fazer a construção no Campo de Tiro de Alcochete - e que entregou ao Governo um relatório técnico (ainda não divulgado ao público).
O objetivo é que o arranque da obra seja em 2029, para que o aeroporto Luís de Camões fique pronto a operar em 2035.
Numa sessão esta quarta-feira de manhã, no Centro Cultural de Belém, o ministro das Infaestruturas, Miguel Pinto Luz, sublinhou que esta é uma nova fase de investimentos para Portugal, que vai permitir trazer 100 milhões de passageiros por ano ao país.
"O aeroporto Sá Carneiro terá a ambição dos 30 milhões de passageiros, Lisboa chegará aos 56, e Portugal será um destino com mais de 100 milhões de passageiros por ano", afirmou o ministro.
Miguel Pinto Luz criticou os anteriores governos socialistas por se terem rendido ao "imobilismo" e assegurou que a AD não está a "lateralizar o jogo", mas a "rematar à baliza" ao tomar decisões desta escala.
O ministro das Infraestruturas fez questão de elogiar o papel de Luís Neves no melhoramento do controlo de fronteiras- numa altura em que o Ministro da Administração Interna continua debaixo de fogo.
Aeroporto a 20 minutos de Lisboa
Aeroporto Luís de Camões vai levar a um desvio da linha de alta velocidade, que vai de Lisboa para o Montijo, Évora e depois Madrid. Infraestrutura vai criar 250km de novas estradas.
O novo aeroporto de Lisboa, chamado Luís de Camões e situado no Montijo, vai estar a 20 minutos da capital de comboio, segundo o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo.
A construção deste novo aeroporto vai obrigar à "desmilitarização" do Campo de Tiro de Alcochete, que será feita em três fases, começando em 2029 e acabando em 2031.
30 milhões para o Montijo
O Governo anunciou ainda um investimento de 30 milhões de euros para substituir o terminal de Figo Maduro, em Lisboa - utilizado para voos de Estado - e transferi-lo para a base aérea do Montijo.
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