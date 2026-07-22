Novo teleférico de Gaia. População “vê com bons olhos”, mas primeiro quer “autocarros a tempo e horas”

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Aqui os transportes são horríveis”, contava Carminda Paiva à Renascença enquanto esperava pelo autocarro em Canidelo. Nesta freguesia de Vila Nova de Gaia, o emaranhado de ruas estreitas resulta em filas e filas de trânsito, e em autocarros presos dada a falta de espaço para passar. A gaiense já leva mais de 40 minutos à espera do transporte até Santo Ovídio. “A princípio virá agora, se não falhar”, diz. “Às vezes estamos aqui uma hora à espera e não vem nenhum autocarro”, conta.

Algumas ruas têm sentido alternado, situação que impede a normal circulação dos carros. Foto: Jaime Dantas/ Renascença Elvira Brandão é florista e é todos os dias prejudicada pelos problemas de trânsito na zona de Canidelo. Foto: Jaime Dantas/Renascença

Para resolver este problema de mobilidade, que afeta tanto quem depende do autocarro como quem tem viatura própria, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, propõe a construção de um teleférico, integrado na rede andante, a ligar a Praia das Pedras Amarelas à estação Arrábida, da linha Rubi do Metro do Porto, que está em construção. Carminda diz que projeto “é uma mais valia”, mas lembra que “a construção do teleférico ainda vai demorar”, e que os autocarros são precisos agora. “Nem que fosse de meia em meia hora, mas que sejam certos”, pede a munícipe. Já Elvira Brandão pede “menos invenções” e diz querer apenas aquilo que descreve como “o básico”: autocarros a tempo e horas. “Eu pessoalmente acho que era melhor melhorar os autocarros. No tempo da Espírito Santo não estávamos bem, mas agora estamos piores. A Unir não uniu nada”, lamenta. Teleférico será integrado no Andante e não terá investimento direto da Câmara A Câmara de Gaia quer que o futuro teleférico de Canidelo e da Afurada seja visto como transporte público, e não como mais uma atração turística. A ideia é integrá-lo na rede metropolitana, aproximando as praias da cidade à futura Linha Rubi do metro do Porto, na Arrábida. Luís Filipe Menezes garante que o modelo será de "concessão, construção e exploração" com um parceiro privado, sem investimento direto da autarquia. A expectativa da Câmara é lançar o concurso já em agosto. "A Câmara não se vai endividar", assegurou o presidente. A ideia surge inspirada no “Cable 1”, inaugurado em inícios deste ano e promete "trazer pessoas de zonas que estão muito encravadas do ponto de vista de mobilidade" até ao metro, garante Luís Filipe Menezes. Por trás do projeto está também a pressão urbanística e o aumento do trânsito em freguesias que têm crescido muito nos últimos anos: Canidelo, Madalena e Valadares, que juntas representam “quase 60 mil potenciais utentes”

A Câmara não quer que o teleférico substitua os autocarros, mas que funcione como alternativa ao carro e como complemento à rede existente. A ideia de Menezes é redesenhar as ligações, criando interfaces com o Metrobus e o teleférico, em vez de os fazer convergir todos no centro da cidade. A capacidade anunciada de 15 mil passageiros por hora deverá corresponder ao conjunto dos dois sentidos. Ainda assim, considerando cabines de 14 lugares, o valor implicaria a passagem de cerca de 536 cabines por hora em cada direção, aproximadamente uma a cada sete segundos, sempre à lotação máxima. Menezes falou ainda na possibilidade de gerir o sistema com inteligência artificial, ajustando o número de cabines em circulação consoante a procura, por razões de eficiência energética.

Menezes quer construir o segundo teleférico urbano da Europa A referência assumida pela Câmara de Gaia é o Câble C1, na região de Paris - o primeiro teleférico urbano da Île-de-France. A linha liga Créteil a Villeneuve-Saint-Georges, passando por Limeil-Brévannes e Valenton, até à estação Créteil – Pointe du Lac, onde faz ligação à linha 8 do metro. Foi pensado desde o início como transporte do dia a dia. Tem 4,5 quilómetros, cinco estações e demora cerca de 18 minutos a percorrer. O mesmo trajeto que, de autocarro, podia levar perto de 40 minutos, segundo a Île-de-France Mobilités.

Cable C1 é o primeiro teleférico urbano do mundo. Foto: Îles de France Mobilités Estação Valenton do Cable C1, Paris. Foto: Îles de France Mobilités Estação Pointe du Lac do Cable C1, Paris. Foto: Îles de France Mobilités