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Madeira
Professor detido por abuso sexual de menores na Madeira fica em prisão preventiva
22 jul, 2026 - 13:53 • Lusa
Além de sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, o professor ficou proibido de contactar com os ofendidos e impedido de exercer funções no setor público e no privado.
O professor de 33 anos detido por suspeita de abuso sexual de crianças numa escola na Madeira ficou em prisão preventiva, depois ter sido presente hoje a primeiro interrogatório judicial. A informação foi divulgada esta quarta-feira.
Fonte do Tribunal da Comarca da Madeira indicou à Lusa que o homem foi indiciado de três crimes de abuso sexual de crianças agravados e dois crimes de pornografia de menores agravados.
Além de sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, o professor ficou proibido de contactar com os ofendidos e impedido de exercer funções no setor público e no privado.
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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou na terça-feira, em comunicado, que um professor do ensino básico foi detido na segunda-feira, explicando que a detenção teve origem numa denúncia efetuada ao piquete desta polícia em fevereiro.
Após a investigação, o homem acabou por ser detido na sequência da emissão do mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público do Funchal.
Também foram emitidos mandados de busca e apreensão, tendo sido "recolhidos demais elementos probatórios que adicionalmente corroboram as suspeitas da prática do crime em causa", indicou a PJ.
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