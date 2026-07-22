Professor detido por abuso sexual de menores na Madeira fica em prisão preventiva

O professor de 33 anos detido por suspeita de abuso sexual de crianças numa escola na Madeira ficou em prisão preventiva, depois ter sido presente hoje a primeiro interrogatório judicial. A informação foi divulgada esta quarta-feira.

Fonte do Tribunal da Comarca da Madeira indicou à Lusa que o homem foi indiciado de três crimes de abuso sexual de crianças agravados e dois crimes de pornografia de menores agravados.

Além de sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, o professor ficou proibido de contactar com os ofendidos e impedido de exercer funções no setor público e no privado.

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou na terça-feira, em comunicado, que um professor do ensino básico foi detido na segunda-feira, explicando que a detenção teve origem numa denúncia efetuada ao piquete desta polícia em fevereiro.

Após a investigação, o homem acabou por ser detido na sequência da emissão do mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público do Funchal.

Também foram emitidos mandados de busca e apreensão, tendo sido "recolhidos demais elementos probatórios que adicionalmente corroboram as suspeitas da prática do crime em causa", indicou a PJ.