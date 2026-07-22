Pulseiras da PSP ajudaram a encontrar duas crianças este ano

A PSP entregou no primeiro semestre deste ano cerca de 70 mil pulseiras no âmbito do programa "Estou Aqui!", que ajuda a sinalizar crianças desaparecidas, e encontrou duas crianças perdidas momentaneamente das famílias, anunciou esta quarta-feira a força policial.

"Só no decurso do primeiro semestre de 2026, foram registadas 58.233 adesões ao programa. Neste período, foram entregues 70.035 pulseiras. Ainda no presente ano, o programa já permitiu o reencontro de duas crianças com as suas famílias", refere, em comunicado, a PSP.

O programa foi lançado em 2012 e, desde então, foram atribuídas, no total, "mais de 769.900 pulseiras", que contribuíram "para o reencontro rápido com as respetivas famílias de 65 crianças cujo paradeiro se desconhecia momentaneamente".

Em época de verão, "período em que aumenta significativamente a afluência de famílias a praias, feiras, festivais, parques de diversões e outros locais de grande concentração de pessoas", a PSP apela a "uma maior vigilância dos mais novos" e à adesão ao "Estou Aqui! Crianças".

"Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112), comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo", explica a força policial.

Segundo a PSP, as pulseiras destinam-se a crianças e adolescentes entre os 2 e os 15 anos, residentes ou de férias em Portugal, e podem ser pedidas através do site "Estou Aqui".

A adesão é gratuita e "a pulseira é válida até ao final do ano civil em que é adquirida".