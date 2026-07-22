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Quase 250 bombeiros combatem grande incêndio em Alijó
22 jul, 2026 - 18:58 • Ricardo Vieira
Fogo de Alijó tem duas frentes ativas e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.
Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta quarta-feira ao início da tarde em Alijó, no distrito de Vila Real.
A combater as chamas estavam, pelas 20h50, 245 operacionais, apoiados por 75 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
As chamas ameaçam a aldeia de Ribalonga, com moradores, bombeiros e GNR a combaterem o fogo.
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O alerta de fogo foi dado pelas 13h30. Tem duas frentes ativas, viradas para as localidades do Freixo e de Vilar de Maçada, e lavra com grande intensidade, disse à Renascença o autarca Vítor Ferreira.
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"A frente de Vilar de Maçada está mais contida a do Freixo estão a ser colocadas equipas para tentar combater nesta zona. O fogo está a passar na lateral da localidade de Freixo Velho, muito próximo, mas para já não está em perigo", indica o presidente da Câmara de Alijó.
O alerta para outro incêndio em Mafra foi dado pelas 16h50. Ao início da noite, entrou em fase de resolução.
As chamas lavram também na zona de Gondomar, distrito do Porto. Pelas 21h50, estavam no terreno 118 bombeiros e 33 viaturas.
[notícia atualizada às 20h57]
- Noticiário das 21h
- 22 jul, 2026
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