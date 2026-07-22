Sismo de 3.7 na escala de Richter registado em Évora

Um sismo de magnitude 3.7 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira de madrugada na zona de Évora.

O abalo aconteceu às 01h22, com epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Évora, indica o Instituto Nacional do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora.

De acordo com o IPMA, num sismo de intensidade IV "os objetos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".

O tremor de terra foi "sentido com menor intensidade nos concelhos de Beja, Ferreira do Alentejo (Beja), Alandroal, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vila Viçosa (Évora), Alter do Chão, Avis, Elvas, Sousel (Portalegre), Alcácer do Sal e Palmela (Setúbal)".



O sismo de magnitude 3.7, de acordo com a informação disponível até ao momento, "não causou danos pessoais ou materiais", refere o IPMA.