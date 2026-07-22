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Tremor de terra

Sismo de 3.7 na escala de Richter registado em Évora

22 jul, 2026 - 03:45 • Ricardo Vieira

O tremor de terra foi sentido com menor intensidade em várias zonas do Alentejo e também no distrito de Setúbal, indica o IPMA.

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Um sismo de magnitude 3.7 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira de madrugada na zona de Évora.

O abalo aconteceu às 01h22, com epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Évora, indica o Instituto Nacional do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora.

De acordo com o IPMA, num sismo de intensidade IV "os objetos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".

O tremor de terra foi "sentido com menor intensidade nos concelhos de Beja, Ferreira do Alentejo (Beja), Alandroal, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vila Viçosa (Évora), Alter do Chão, Avis, Elvas, Sousel (Portalegre), Alcácer do Sal e Palmela (Setúbal)".

O sismo de magnitude 3.7, de acordo com a informação disponível até ao momento, "não causou danos pessoais ou materiais", refere o IPMA.

O que fazer em caso de sismo?

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) faz um conjunto de recomendações à população em caso de sismo.

  • Sinalize os locais mais perigosos e mais seguros do edifício onde estiver. Afaste-se de janelas, móveis, espelhos, candeeiros e objetos que se possam soltar;
  • Os locais mais seguros em caso de novo abalo ficam no interior das ombreiras de portas ou cantos de paredes-mestras. Na dúvida, e em caso de precisar de encontrar um lugar seguro rapidamente, poderá optar por se colocar debaixo de uma cama ou de uma mesa;
  • Desligue o gás, caso o tenha canalizado, água e eletricidade também, caso o abalo seja realmente significativo;
  • Antes que alguma réplica ocorra, retire objetos que podem cair e causar danos, coloque objetos pesados o mais perto do chão possível. Se tiver algum extintor perto de ti, localize-o;
  • Se for seguro, saia para a rua e afaste-se de estruturas que possam cair;
  • Se tiver de sair de casa, não utilize elevadores;
  • Não utilize o telefone a menos que seja um caso de emergência. Assim, deixamos desimpedidas as linhas para casos de maior urgência.

Todas as indicações estão pesquisáveis no website da iniciativa "A Terra Treme", da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que poderá consultar na totalidade aqui.

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