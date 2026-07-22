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Exames nacionais

Só 2.700 candidatos ao Ensino Superior, em dois dias de concurso

22 jul, 2026 - 19:46 • Fátima Casanova

O número representa seis vezes menos, face ao mesmo período do ano passado, sinal de que os alunos se mantêm cautelosos.

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Em dois dias de concurso nacional de acesso ao Ensino Superior concorreram 2.722 alunos, um número que fica muito longe dos 16.339 estudantes que se candidataram no mesmo período do ano passado.

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Segundo avançou a Renascença ainda na segunda-feira, 20 de julho, nesse primeiro dia de concurso só se candidataram 304 alunos, que de acordo com o presidente da Inspiring Future, associação que ajuda os jovens na transição para o Ensino Superior, corresponderiam a candidaturas de alunos internacionais.

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No ano passado, foram 10.183 os estudantes que fizeram a sua candidatura no primeiro dia do concurso nacional de acesso.

No segundo dia de concurso, esta terça-feira, 21 de julho, o número subiu para 2.418 candidaturas, mas no ano anterior tinham sido feitas 6.156.

Feitas as contas aos dois primeiros dias deste ano, 2.722 alunos candidataram-se, o que representa seis vezes menos candidaturas face ao mesmo período do ano passado.

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