Terra tremeu em Évora. "Estivemos debaixo da ombreira da porta dos quartos durante um bom bocado"

Maria do Rosário Mendes estava em casa, a dormir, quando "por volta da 1h20 da madrugada" sentiu "a casa a abanar".

"Ouviu-se um ronco enorme e tudo a tremer", conta à Renascença esta professora residente na cidade de Évora.



"Estivemos debaixo da ombreira da porta dos quartos durante um bom bocado", diz a testemunha. Ela, o marido e a filha cumpriram "os procedimentos que a Proteção Civil recomenda".

Maria do Rosário conta que o sismo foi "longo e demorado". Detalha: "Foram apenas uns segundos, mas que nos pareceram muito mais prolongados."

Seguiu-se "aquela ansiedade de saber se se ia sentir mais alguma coisa, eventualmente, uma réplica". A réplica acabou por acontecer, "mas não foi sentida".

Maria do Rosário Mendes diz que o sismo "foi sentido por muita gente" na cidade. Logo a seguir ao abalo, a filha "trocou mensagens" com amigos e colegas, que também deram conta do abalo,.

Um sismo de magnitude 3.7 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira de madrugada na zona de Évora. O abalo teve epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul da cidade Évora. Foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho.

O tremor de terra foi "sentido com menor intensidade nos concelhos de Beja, Ferreira do Alentejo (Beja), Alandroal, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vila Viçosa (Évora), Alter do Chão, Avis, Elvas, Sousel (Portalegre), Alcácer do Sal e Palmela (Setúbal)".