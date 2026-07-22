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Transportes públicos
Transportes gratuitos em Gaia seria "loucura", diz Menezes
22 jul, 2026 - 20:27 • Pedro Mesquita , com redação
“Estou-me lixando completamente para as eleições. Estou aqui para governar bem”, afirma o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.
O autarca Luís Filipe Menezes disse esta quarta-feira que seria uma “loucura” implementar transportes públicos gratuitos para todos os munícipes em Vila Nova de Gaia, como aconteceu no Porto.
O presidente da Câmara de Gaia argumenta que o seu concelho tem muitos mais habitantes e tem outras prioridades.
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“O Porto, felicidade dele, tem 200 mil habitantes e nós vamos a caminho dos 400 mil. Se eu entrasse nessa loucura, teria de fazer um referendo aos gaienses e perguntar: querem estradas arranjadas ou querem o passe de graça? A maior parte das pessoas com bom senso diria: queremos as estradas e as escolas arranjadas”, sublinha.
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“Evidentemente que houve um lapso", afirma Luís Fi(...)
Além disso, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia garante que não entra em eleitoralismos.
“Estou-me lixando completamente para as eleições daqui a três anos. Não me interessa nada. Não estou aqui para ganhar eleições, estou aqui para governar bem”, atira Luís Filipe Menezes.
O presidente da Câmara de Gaia falava à margem da cerimónia que marcou a retoma das ligações fluviais públicas entre Porto e Gaia.
No discurso, Menezes deixou uma certeza: a rede de autocarros UNIR é para acabar em Gaia porque não presta.
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