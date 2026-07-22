​“Uma ambulância acaba por estar hipotecada duas, três horas”. Bombeiros alertam para risco no socorro no Algarve

A retenção de ambulâncias nos hospitais está a colocar em risco a resposta da emergência pré-hospitalar no Algarve. O alerta é da Federação de Bombeiros do Algarve e da Associação de Municípios do Algarve, que denunciam uma situação que “se tem vindo a agravar”.

À Renascença, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, confirma que o Algarve é, neste momento, a situação "mais complexa".

“A retenção de macas em qualquer zona do país é sempre uma situação de elevada complexidade e tem impacto na disponibilidade das ambulâncias para os serviços de emergência pré-hospitalar”, afirma.

Em comunicado, a Federação e a AMAL avisam que, enquanto permanecem paradas nos hospitais, as ambulâncias “deixam, simplesmente, de existir para o sistema de emergência”.

António Nunes sublinha que o problema é especialmente grave no Algarve, onde os meios já são quase insuficientes nos períodos de maior procura.

“Uma ambulância acaba por estar hipotecada duas, três horas para fazer um único transporte de um doente urgente até à unidade hospitalar. Se acrescer uma hora de espera de uma maca, um meio acaba por fazer um transporte de manhã, um transporte à tarde e pouco mais”, alerta.

Segundo o levantamento feito junto dos corpos de bombeiros da região, há registos de retenções máximas que chegam às oito horas e de corpos de bombeiros com mais de 69 horas acumuladas de retenção de ambulâncias.

A Federação de Bombeiros do Algarve e a AMAL defendem que as ambulâncias “não podem transformar-se em extensões das urgências hospitalares” e pedem medidas urgentes para reduzir os tempos de espera.

António Nunes lamenta que os alertas se repitam todos os anos sem solução.

“Chegamos ao ano seguinte com os mesmos problemas do ano anterior. Mas não compete aos bombeiros resolver o problema, porque não temos essa capacidade”, afirma.

Além do Algarve, o presidente da Liga dos Bombeiros aponta a Península de Setúbal como outro ponto crítico, sobretudo devido ao encerramento frequente de especialidades nos hospitais, que obriga a deslocações mais longas.

Para António Nunes, Algarve e Setúbal são os dois pontos mais preocupantes para os bombeiros portugueses.

“Isto já não é um problema conjuntural. É um problema estrutural que parece que não querem resolver”, conclui.