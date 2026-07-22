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Exames Nacionais

Veja aqui a correção completa do exame de Filosofia (2º fase)

22 jul, 2026 - 19:56 • Catarina Magalhães

Arrancou na terça-feira a segunda fase dos exames nacionais e esta quarta-feira foi dia de prova de Filosofia. Veja aqui os critérios de correção.

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Filosofia (714)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

A segunda fase dos exames nacionais decorre até 24 de julho e as notas vão ser conhecidas no dia 7 de agosto.

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No período da manhã contou-se com os exames de Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais, cujas fichas podem ser consultadas aqui.

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As inscrições à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior começaram na segunda-feira, mas apenas 3.026 estudantes apresentaram candidatura nos primeiros dois dias.

Este é um valor que contrasta com os números registados no ano passado, que ultrapassaram os 26 mil no mesmo período.

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