Acesso ao Ensino Superior. Segunda fase termina dois dias mais cedo do que o anunciado

O prazo para apresentação de candidaturas à segunda fase de acesso ao Ensino Superior foi encurtado em dois dias do que o inicialmente anunciado. Face à criação da época especial de exames, foi publicado em Diário da República os novos prazos referentes ao concurso nacional de acesso.

No calendário lê-se que a apresentação de candidaturas à segunda fase vai decorrer entre 24 de agosto e 20 de setembro. Na terça-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tinha apontado como data de termo o dia 22 de setembro.

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Ao que a Renascença apurou junto de fonte ligada ao Ministério, o ajuste foi decidido pelo Instituto para o Ensino Superior, entidade que assina o diploma.

As colocações da segunda fase serão conhecidas a 30 de setembro.

O novo calendário estabelece ainda as datas para a terceira fase de acesso ao Ensino Superior que já é habitual existir. Este ano, a terceira fase decorre entre 10 e 12 de outubro, sendo as colocações conhecidas a a 18 de outubro.

Também está publicado em Diário da República o despacho sobre época especial de exames não só para os alunos do ensino secundário, mas também para os alunos do ensino básico.

De acordo com o documento, nos dias 3 e 7 de setembro os alunos de 9º ano que possam ser elegíveis farão prova de Português e Matemática.