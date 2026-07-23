- Noticiário das 13h
- 23 jul, 2026
-
Concurso Nacional
Acesso ao Ensino Superior. Segunda fase termina dois dias mais cedo do que o anunciado
23 jul, 2026 - 12:20 • Cristina Nascimento
Instituto para o Ensino Superior decidiu antecipar em dois dias o fim do período de candidaturas à segunda fase. De acordo com o calendário agora publicado em Diário da República os alunos devem apresentar candidatura à segunda fase entre 24 de agosto e 20 de setembro.
O prazo para apresentação de candidaturas à segunda fase de acesso ao Ensino Superior foi encurtado em dois dias do que o inicialmente anunciado. Face à criação da época especial de exames, esta quinta-feira foi publicado em Diário da República os novos prazos referentes ao concurso nacional de acesso.
No calendário lê-se que a apresentação de candidaturas à segunda fase vai decorrer entre 24 de agosto e 20 de setembro. Na terça-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tinha apontado como data de termo o dia 22 de setembro.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ao que a Renascença apurou junto de fonte ligada ao Ministério, o ajuste foi decidido pelo Instituto para o Ensino Superior, entidade que assina o diploma.
As colocações da segunda fase serão conhecidas a 30 de setembro.
O novo calendário estabelece ainda as datas para a terceira fase de acesso ao Ensino Superior que já é habitual existir. Este ano, a terceira fase decorre entre 10 e 12 de outubro, sendo as colocações conhecidas a a 18 de outubro.
- Noticiário das 13h
- 23 jul, 2026
-
- Ensino superior: Cerca de 300 alunos inscritos no primeiro dia de candidaturas, no ano passado foram 10 mil
- Mariana Vieira da Silva apela a inclusão das notas da segunda época de exames na primeira fase de acesso ao Superior
- Exames nacionais: Sobe e desce de notas deixa pais apreensivos
- Luís Montenegro e os exames nacionais: "O pior já passou"
- Guia dos exames nacionais e do Ensino Superior: notas, reapreciações, candidatura e todos os prazos
- Ensino superior: Cerca de 300 alunos inscritos no primeiro dia de candidaturas, no ano passado foram 10 mil
- Mariana Vieira da Silva apela a inclusão das notas da segunda época de exames na primeira fase de acesso ao Superior
- Exames nacionais: Sobe e desce de notas deixa pais apreensivos
- Luís Montenegro e os exames nacionais: "O pior já passou"
- Guia dos exames nacionais e do Ensino Superior: notas, reapreciações, candidatura e todos os prazos