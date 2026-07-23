"Ataque aos inquilinos". Plataforma Casa Para Viver entrega carta aberta ao ministro da Habitação

A plataforma Casa Para Viver vai entregar esta quinta-feira, na sede do Governo, em Lisboa, uma carta aberta ao ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, na qual critica "o ataque aos inquilinos" vertido na proposta de alteração ao arrendamento.

Em nota de imprensa, a plataforma - que reúne uma centena de associações e coletivos, que desde abril de 2023 já se manifestaram várias vezes nas ruas pelo direito à habitação - considera que a proposta de alteração ao Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 9, "vai fazer explodir a precariedade habitacional".

Acusando o Governo de "acabar com as poucas proteções que ainda restavam aos inquilinos" e de "favorecer o investimento imobiliário, a propriedade e a especulação", a plataforma realça que "as alterações ao NRAU prejudicam as camadas mais vulneráveis da população".

Simultaneamente, "vêm simplificar e acelerar ainda mais o processo de despejo, ao permitir que este aconteça depois de dois meses de incumprimento", assinala, apontando o dedo ao Governo por permitir "o despejo de famílias que, no espaço de um ano, se atrasem três vezes a pagar a renda mais de oito dias".