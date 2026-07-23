Bebé de um ano morre após ser esquecida em autocarro em Almada

Uma menina de um ano morreu esta quinta-feira depois de ter sido esquecida no interior de um autocarro pertencente a uma creche, em Almada, confirmou a Renascença junto de fonte do INEM e da Proteção Civil de Setúbal.

O alerta foi dado pelas 15h53 para a Avenida do Cristo Rei e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma VMER e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.

"À chegada ao local, foram iniciadas de imediato manobras de reanimação. Apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido verificado no local", refere o INEM.

O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária, ao que apurou a Renascença.

[em atualização]