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Bebé de um ano morre após ser esquecida em autocarro em Almada

23 jul, 2026 - 17:54 • Fátima Casanova , Diogo Camilo

INEM efetuou manobras de reanimação à chegada, mas o óbito foi registado no local. O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

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Uma menina de um ano morreu esta quinta-feira depois de ter sido esquecida no interior de um autocarro pertencente a uma creche, em Almada, confirmou a Renascença junto de fonte do INEM e da Proteção Civil de Setúbal.

O alerta foi dado pelas 15h53 para a Avenida do Cristo Rei e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma VMER e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.

"À chegada ao local, foram iniciadas de imediato manobras de reanimação. Apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido verificado no local", refere o INEM.

O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária, ao que apurou a Renascença.

[em atualização]

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