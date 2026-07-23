Bebé de um ano morre após ser esquecida numa viatura ao serviço da creche em Almada

Uma menina de um ano morreu esta quinta-feira depois de ter sido esquecida no interior de uma viatura ao serviço de uma creche, em Almada, confirmou a Renascença junto de fonte do INEM e da Proteção Civil de Setúbal.

O alerta foi dado pelas 15h53 para a Avenida do Cristo Rei e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma VMER e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.

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"À chegada ao local, foram iniciadas de imediato manobras de reanimação. Apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido verificado no local", refere o INEM.

O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária, ao que apurou a Renascença.

"Há um conjunto de procedimentos que falharam"



Vários procedimentos de segurança falharam na morta da bebé em Almada, diz à Renascença a diretora técnica da Associação para Promoção da Segurança Infantil (APSI).

A atuação do motorista e auxiliar não obedeceu a um conjunto de regras elementares, afirma Sandra Nascimento.



“Na nossa perspetiva, há um conjunto de procedimentos que falharam. Há uma verificação que deve ser feita sempre no final de cada viagem, para garantir que não ficou nenhuma criança esquecida. Também contar as crianças à saída ou ter uma lista das crianças que entraram [no autocarro] e as que foram deixadas”, explica a diretora técnica da APSI

Sandra Nascimento considera que é preciso aumentar a segurança das crianças no transporte escolar e defende várias medidas.

“Há aqui dois pontos que poderão reforçar a segurança das crianças. A formação dos vigilantes, por um lado, e o aumento do número de vigilantes nos pesados de passageiros e a obrigatoriedade de vigilantes nalgumas situações, como nas carrinhas de nove lugares, pelo menos, até ao final do 1.ª ciclo”, sublinha.

Nos autocarros escolares, a lei só prevê um vigilante por 30 crianças.

[notícia atualizada às 22h36, de 23/07/2026 com novos dados e a substituição de que a criança foi encontrada numa viatura ao serviço da creche e não num autocarro]