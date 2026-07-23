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Cerca de 50 concelhos de nove distritos em perigo máximo de incêndio

23 jul, 2026 - 09:22 • Lusa

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até segunda-feira, dia em que praticamente todo o pais estará com perigo máximo ou muito elevado.

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Cerca de 50 concelhos do interior, nos distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Faro, estão hesta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também em perigo muito elevado cerca de 70 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Mais de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Viseu, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão igualmente em perigo elevado de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até segunda-feira, dia em que praticamente todo o pais estará com perigo máximo ou muito elevado.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, nebulosidade matinal, em especial no litoral oeste, vento em geral fraco do quadrante oeste e pequena descida da temperatura máxima no interior Norte e Centro e pequena subida na costa sul do Algarve.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus celsius (Guarda) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 24 (Viana do Castelo) e os 35 graus (Castelo Branco, Évora e Faro).

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