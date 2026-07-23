- Noticiário das 11h
- 23 jul, 2026
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Duas aeronaves reforçam combate ao incêndio de Gondomar
23 jul, 2026 - 10:01 • Jaime Dantas
De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, "o incêndio continua ativo numa zona sem acessos".
O combate ao incêndio na localidade em Lomba, no concelho de Gondomar, foi reforçado na manhã desta quinta-feira com dois meios aéreos.
A informação é confirmada à Renascença pelo comandante Rui Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
De acordo com Rui Oliveira, uma das aeronaves está a fazer o "ataque inicial" às chamas e um outro helicóptero desempenha a "coordeção do teatro de operações", recolhendo também " informação que possa ser útil naquilo que é tomada a decisão" dos operacionais.
O comandante acrescenta que "o incêndio continua ativo numa zona sem acessos", o que reforça a necessidade de recolher imagens para localizar as chamas.
De acordo com o portal da Proteção Civil, encontram-se no local 102 operacionais, apoiados por 18 viaturas e dois meios aéreos.
- Noticiário das 11h
- 23 jul, 2026
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