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Duas aeronaves reforçam combate ao incêndio de Gondomar

23 jul, 2026 - 10:01 • Jaime Dantas

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, "o incêndio continua ativo numa zona sem acessos".

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O combate ao incêndio na localidade em Lomba, no concelho de Gondomar, foi reforçado na manhã desta quinta-feira com dois meios aéreos.

A informação é confirmada à Renascença pelo comandante Rui Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

De acordo com Rui Oliveira, uma das aeronaves está a fazer o "ataque inicial" às chamas e um outro helicóptero desempenha a "coordeção do teatro de operações", recolhendo também " informação que possa ser útil naquilo que é tomada a decisão" dos operacionais.

O comandante acrescenta que "o incêndio continua ativo numa zona sem acessos", o que reforça a necessidade de recolher imagens para localizar as chamas.

De acordo com o portal da Proteção Civil, encontram-se no local 102 operacionais, apoiados por 18 viaturas e dois meios aéreos.

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  • 23 jul, 2026
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