Erros nos exames já afetaram 26 mil provas. Mais de 18 mil notas foram alteradas

Os vários erros nas provas dos exames nacionais já afetaram 26 mil exames na 1ª fase, de acordo com um levantamento do EduQa (Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação).

De acordo com a correção dos números, dos erros de parametrização identificados nas provas de Geografia, Física e Química, História e Português Língua Não Materna, mais de 17 mil notas subiram e apenas cerca de mil desceram.

A atualização, sublinha o organismo, "não teve qualquer impacto nas pautas enviadas às escolas, nem corresponde a uma nova correção das provas ou a qualquer alteração das classificações dos alunos".

O EduQa atualizou também o número de notas alteradas, que passou de 5.314 para 18.321.

Os exames com mais notas alteradas foram o de Física e Química, com 10.294 notas a subirem e 1.025 a descerem, seguido de Geografia, onde 4.253 subiram e 73 desceram.

O EduQa esclareceu também a regra de atribuição da classificação de 9,5 valores, referindo que "na sequência de uma correção decorrente de um problema técnico ou de uma atualização de pauta, um aluno que inicialmente se encontrava aprovado passaria a não aprovado".

Quem fez exame de 1ª fase pode ir à época especial

Continuam a existir dúvidas sobre quem pode fazer a época especial, mas o responsável da Associação Inspiring Future, que ajuda os alunos na transição para o Ensino Superior, garante que quem fez exames na primeira fase está em condições para realizar a época de setembro.

"Todos os alunos que tenham condições de ir à segunda fase — e isto quer dizer que são todos os alunos que foram à primeira fase daquele exame, não quer dizer que tenham presencialmente estado naquele exame — poderão então fazer a sua fase de exames especial em setembro", afirma Eduardo Filho.

"O que não queremos é que os alunos fiquem impedidos de concorrer a esta fase por má interpretação das escolas na inscrição", que começa na segunda-feira da próxima semana.