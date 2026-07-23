Funicular dos Guindais suspenso por prudência e por tempo indeterminado

A suspensão do Funicular dos Guindais, no Porto, parado por tempo indeterminado desde sábado, foi uma "medida preventiva" tomada "por uma questão de prudência" e "enquadrada num procedimento normal de certificação", disse a entidade responsável pelo equipamento à Lusa, esta quinta-feira.

Segundo uma resposta da STCP Serviços consultada pela Lusa, "o Funicular dos Guindais encontra-se temporariamente encerrado no âmbito do processo de renovação da sua certificação pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), processo que está a ser acompanhado pela STCP Serviços e pela Liftech, entidade responsável pela operação e manutenção do equipamento".

"No decurso do respetivo processo de renovação e apesar de a grande maioria das ações identificadas na auditoria extraordinária promovida pela STCP Serviços no final de 2025 já se encontrar implementada, foi entendido, por uma questão de prudência e em articulação com as entidades envolvidas, suspender temporariamente a atividade", pode ler-se na resposta à Lusa.

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Segundo a empresa, "trata-se, assim, de uma medida preventiva, enquadrada num procedimento normal de certificação, que visa assegurar que a reabertura do equipamento ocorre com todas as garantias exigidas pelas entidades competentes".

Em setembro de 2025, na sequência do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, a STCP Serviços "promoveu, por iniciativa própria, uma auditoria extraordinária ao Funicular dos Guindais, numa lógica de prevenção e reforço das boas práticas de segurança".

Questionada sobre se o encerramento em pleno verão deste equipamento está relacionado com a referida auditoria, a empresa salienta que as conclusões "não colocam em causa a segurança do equipamento nem identificam qualquer situação que impedisse a sua atividade".

"O relatório incluiu, contudo, um conjunto de recomendações de melhoria, como é habitual neste tipo de avaliações, tendo sido definido posteriormente uma calendarização para a implementação faseada dessas medidas. A maioria das ações previstas já foi concretizada e o relatório foi partilhado com o IMT, num quadro de total transparência, no âmbito do processo de renovação da certificação", aponta.

De acordo com a STCP Serviços, já estão agendadas reuniões com a Liftech e o IMT "para avaliar a situação das ações remanescentes e da respetiva calendarização, para que o Funicular possa retomar a sua exploração após a emissão da certificação, mantendo os elevados padrões de segurança".

Já sobre uma previsão de prazo para a reposição do serviço, a STCP refere que ainda não tem uma data, mas estima "que nos próximos dias, no decorrer das reuniões e trabalhos, possa já ser indicada".

Na sexta-feira, a STCP Serviços anunciou que o Funicular dos Guindais, no Porto, iria estar encerrado por tempo indeterminado a partir de sábado para que sejam efetuadas obras.

Segundo a empresa responsável pela exploração e manutenção daquele equipamento, que faz a ligação entre a Ribeira e a zona da Batalha, o encerramento deve-se à necessidade de efetuar trabalhos de manutenção.

"Esta intervenção visa assegurar a correta manutenção do equipamento, garantindo a sua segurança, fiabilidade e bom funcionamento", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

O Funicular dos Guindais esteve encerrado entre novembro de 2023 e abril de 2024 para trabalhos de manutenção que incluíram a renovação das cabines.

Na sua configuração mais recente, o Funicular dos Guindais está aberto ao público desde 2004, mas as suas origens remetem a um veículo inaugurado em 1891, que deixou de circular dois anos depois, na sequência de um acidente.