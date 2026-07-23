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Incêndio de Gondomar em fase de conclusão
23 jul, 2026 - 10:01 • Jaime Dantas com Lusa
Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto indicou que o incêndio foi dado como dominado "cerca das 11h00".
O incêndio que deflagrou na quarta-feira numa zona florestal na Lomba, no concelho de Gondomar, no distrito do Porto, entrou em fase de conclusão pelas 11h00, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto indicou que o incêndio foi dado como dominado "cerca das 11h00".
Durante a manhã, dois meios aéreos reforçaram o combate às chamas, avançava à Renascença o Comandante Rui Oliveira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Aquele incêndio já tinha sido dado como dominado na quarta-feira, pelas 21h00, mas sofreu um reacendimento às 06h52 desta quinta-feira, numa zona de difícil acesso.
Perto das 11h00 o fogo era combatido por 108 operacionais, apoiados por 31 viaturas e um meio aéreo.
O fogo deflagrou pelas 15h30 de quarta-feira e consumiu área maioritariamente florestal.
[Notícia atualizada às 12h09 com a entrada em fase de conclusão.]
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