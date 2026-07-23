Incêndio em Alijó dominado: dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros durante o combate às chamas

O incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho de Alijó foi dominado esta quinta-feira, às 06h20, estando os operacionais a fazer trabalhos de rescaldo em vários pontos do perímetro do fogo, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"O incêndio entrou em fase de resolução às 06h20. Os operacionais no terreno estão agora a proceder ao rescaldo de vários pontos quentes ao longo do perímetro do fogo e vigilância. A esta hora [06h40] estão no local 480 operacionais, com o apoio de 160 veículos", disse o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

De acordo com José Requeijo, dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros durante o combate ao incêndio.

O comandante tinha dito anteriormente à Lusa que a circulação no Itinerário Complementar 5 (IC5) ficou normalizada às 00h00, depois de ter estado cortada nos dois sentidos, entre Pópulo e Alijó.

Pela meia noite, as chamas estariam "a desenvolver-se com menos intensidade" devido a condições climatéricas favoráveis como "vento mais fraco, temperatura mais baixa e humidade relativa acima dos 60%", como indicava à Renascença o comandante Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13h35 desta quarta-feira na localidade de Agrelas, concelho de Alijó.

[Notícia atualizada às 7h18 com a informação de que o fogo foi dado como dominado.]